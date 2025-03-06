Посол России назвал безумной идею Макрона и Стармера по Украине

Россия не поддержит план перемирия на Украине, предложенный президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью Sky News.

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Он назвал безумной идею политиков о частичном перемирии между сторонами конфликта сроком на один месяц.

«Мы никогда не примем это, и они прекрасно знают это. Мы примем только итоговую версию (мирной сделки — прим. «Ленты.ру»)», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Россия готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, но необходим «очень серьезный подход».

В США заявили, что Макрон и Стармер вынуждены действовать в обход ЕС

Ранее Макрон раскрыл детали плана по Украине. Он предусматривает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре», которое продлится месяц. На втором этапе на Украину будут введены миротворцы.