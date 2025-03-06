"Пойдем ва-банк": США пригрозили России санкциями из-за Украины

Министр финансов США Скотт Бессент в ходе выступления в экономическом клубе Нью-Йорка заявил, что администрация Дональда Трампа без колебаний пойдет "ва-банк" в вопросе санкций против энергетики России, если это поможет остановить конфликт на Украине.

Как сообщает агентство Bloomberg, Бессент сказал, что при руководстве президента Дональда Трампа санкции против России "будут использоваться недвусмысленно и агрессивно", в отличие от времен правления Джо Байдена.

По его словам, администрация Трампа заставила Украину прийти к столу переговоров, а дополнительные санкции в отношении России могут дать США больше рычагов в ходе обсуждения условий сделки.

В МИД прокомментировали возможность снятия санкций США с России

Бессент также раскритиковал экс-президента США Джо Байдена за половинчатые санкции против России из-за страха повышения цен на газ.