Стали известны подробности о состоянии Алана Гаглоева

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев госпитализирован в клинику Владикавказа с гипертоническим кризом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, днем политику стало плохо. Его с подозрением на инфаркт госпитализировали в клиническую больницу Владикавказа.

«По официальной информации главного врача РКБ, Алан Эдуардович поступил с гипертоническим кризом. Его состояние стабильное, он находится в отделении кардиологии», — отметила пресс-секретарь главы республики Наталья Босикова. ⁣⁣

Президента Южной Осетии экстренно госпитализировали

По ее словам, Гаглоев в настоящее время находится на обследовании. Она добавила, что «беспокоиться не о чем».