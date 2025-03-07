Стало известно о состоянии президента Южной Осетии Гаглоева

Глава Южной Осетии Алан Гаглоев после госпитализации в медучреждение чувствует себя хорошо, показатели его давления в норме.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

— Только что созвонился с врачами: Алан Эдуардович находится под постоянным наблюдением медиков, получает всю необходимую медицинскую помощь. Давление в норме, пациент после проведения лечебно-диагностических мероприятий чувствует себя хорошо, — сообщил он в посте.

Президента Южной Осетии положили в больницу с подозрением на инфаркт в четверг, 6 марта. Его срочно доставили в кардиологическое отделение Республиканской клинической больницы. Пресс-секретарь главы подтвердила, что у него «запланирован осмотр врача».

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