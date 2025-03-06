Президента Южной Осетии экстренно госпитализировали

Президента Южной Осетии Алана Гаглоева доставили в больницу Владикавказа с подозрением на инфаркт.

Об этом сообщает Telegram-канал Сапа 15.

«44-летний президент Южной Осетии Алан Гаглоев попал сегодня в Республиканскую клиническую больницу во Владикавказе в предынфарктном состоянии», — говорится в сообщении.

По данным источника, президенту стало плохо в Цхинвале еще днем. Его доставили во Владикавказ на автомобиле скорой помощи. Его госпитализировали в отделение кардиологии РКБ. Отмечается, что он находится в сознании.

Также сообщается, что в больницу прибыл глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Президент Южной Осетии прибыл в зону СВО

Алан Гаглоев родился 6 февраля 1981 года в Цхинвали. Дважды принимал участие в президентских выборах в Южной Осетии — в 2017 и 2022 годах. В 2022 году в первом туре выборов он набрал 38,55% голосов и вышел во второй тур вместе с действующим главой государства Анатолием Бибиловым (34,95%). 8 мая 2022 года одержал победу во втором туре с результатом 56,09% голосов избирателей (Анатолий Бибилов набрал 40,90%).