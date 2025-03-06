Медведев призвал выявлять трудовых мигрантов, которые не платят налоги

Нужно выявлять трудовых мигрантов, которые приезжают в Россию на заработки, но не платят налоги. Такое заявление у себя на странице во «ВКонтакте» сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что вопрос усиления контроля в сфере трудовой миграции был поднят на площадке Совбеза России. По словам Медведева, это является важной частью работы над задачами, которые поставил президент РФ Владимир Путин. В частности, к концу 2025 года должна быть принята обновленная Концепция государственной миграционной политики.

«Среди трудовых мигрантов важно выявлять тех, кто приезжает к нам на заработки, но не считает нужным платить налоги. Иностранным гражданам нужно давать возможность жить и получать доход в России, только если они работают легально и соблюдают все законы», — написал зампред Совбеза.

Он считает, что персональную ответственность за это должны нести главы компаний, которые нанимают мигрантов через «фирмы-однодневки и применяют теневые схемы на рынке труда».