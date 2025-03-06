В экстренном обращении президента Франции Эммануэля Макрона к нации присутствовали нотки ядерного шантажа, считают в МИД РФ.

Там отметили, что политик вновь назвал Россию угрозой Франции и всей Европе и обвинил во всех смертных грехах.

«В выступлении Макрона отчетливо звучат нотки ядерного шантажа. Наружу вырвались амбиции Парижа стать ядерным «патроном» всей Европы, предоставив ей свой «ядерный зонтик», чуть ли не на замену американскому», — сказано в заявлении.

Захарова прокомментировала слова Макрона о российской угрозе

В дипведомстве отметили, что выступление Макрона сбросило все маски и тем самым показало, кто возглавляет «партию войны». Там добавили, что высказывания Макрона будут учитываться Россией в своем оборонном планировании.