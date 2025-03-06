Путин рассказал, какой вариант мира устроит Россию

России необходим мир, который обеспечит спокойствие и стабильное развитие на долгосрочную перспективу.

Такое заявление на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» сделал президент РФ Владимир Путин.

«России нужен такой вариант мира, который ей обеспечит спокойствие на историческую перспективу и гарантирует стабильное развитие», — заявил Путин в эфире «России 24».

Он также подчеркнул, что в конфликте на Украине Россия не собирается уступать.

Путин: Россия никому не собирается уступать на Украине

В преддверии 8 Марта Владимир Путин встретился с женщинами-военнослужащими и семьями бойцов СВО, поздравив их с праздником. Он подчеркнул значимость женщин в армии и их роль в поддержке бойцов, отметив, что этот день в России символизирует весну и обновление.