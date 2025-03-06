Путин осудил попытку покушения на митрополита Тихона

Президент России Владимир Путин высказался о попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), предпринятой противником 28 февраля. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, российский лидер рассказал о действиях украинских спецслужб в ходе встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

«Противник предпринял попытку покушения на жизнь владыки Тихона. Добрались до священника, хотя он ни с кем не воюет», — отметил Путин.

Ранее в пресс-службе ФСБ сообщили, что силовики предотвратили в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.

Появились подробности о подготовке покушения на митрополита Тихона

В ведомстве пояснили, что удалось задержать двух злоумышленников, завербованных военной разведкой Украины.