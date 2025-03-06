Советник Трампа заявил, что Россия и США должны перезагрузить отношения

Советник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Москва и Вашингтон должны перезагрузить свои отношения. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал в ходе своего выступления в Совете по международным отношениям в Вашингтоне. По словам Келлога, Россия и США должны перезагрузить свои отношения для завершения украинского конфликта. При этом советник также заявил, что попытки изолировать Россию не принесли пользы.

«Продолжение изоляции и отсутствие взаимодействия с русскими в условиях продолжающейся войны на Украине больше не является жизнеспособной или устойчивой стратегией и, безусловно, не является ответственным дипломатическим подходом. <...> Подход президента Трампа <...> основан на осознании того, что Соединенным Штатам необходимо перезагрузить отношения с Россией», — заявил он.

Ранее в США объяснили, с чем связана остановка военной помощи Украине.