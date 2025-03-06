Путин: Россия никому не собирается уступать на Украине

России не нужно ничего чужого, но и свое она не отдаст, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества». Об этом пишет РИА Новости.

России нужен мир, который бы обеспечивал стабильность на долгие годы, заявил Владимир Путин.

«Мы должны дойти до такого варианта мира, который бы нас устраивал. Мы не собираемся никому ничего уступать», — подчеркнул российский лидер.

Путин назвал основное условие достижения успеха в бою

России приходится жить и укреплять страну в условиях боевых действий, констатировал президент.