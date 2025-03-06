Путин назвал основное условие достижения успеха в бою

Сплоченность России является одним из основных условий успеха на поле боя, рассказал президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, российский лидер рассказал о текущей повестке в ходе встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

«Ваша работа — она способствует сплочению общества вокруг наших ребят, которые воюют, вокруг Родины. Вот ваша работа нацелена на это и решает эту задачу. А это важнейшее условие для достижения успеха, говорю совершенно ответственно», — отметил Путин.

Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что единственный способ закончить конфликт на Украине — это победа России.

Путин предупредил о новых военных угрозах России после СВО

Эксперт отметил, что Западу необходимо признать стратегическую победу РФ и абсолютную реальность поражения Украины, а вместе с Украиной — поражения НАТО и США.