Вучич анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что 7 марта проведет телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, с которым рассчитывает обсудить актуальные темы двусторонней повестки, в том числе продление газового контракта.

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«Это будет разговор обо всех темах, касающихся двусторонних отношений Сербии и России, мы обсудим газ, Нефтяную индустрию Сербии, а также наши политические отношения», — заявил Вучич журналистам.

Кроме того, сербский лидер намерен передать российскому коллеге послание от президента Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорада Додика, в отношении которого недавно суд в Сараево вынес обвинительный приговор.