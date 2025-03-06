Путин назвал офицерский корпус РФ безусловной опорой страны

Офицеры российской армии являются особой кастой и выступают в качестве безусловной опоры России. Внимание на это обратил президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".

Одна из участниц встречи Зоя Степанова поделилась с президентом личной историей о том, как работал в зоне боевых действий госпиталь, в котором она служила медсестрой. Также женщина рассказала, как однажды в преддверии 8 Марта командир раненых военнослужащих, спасенных накануне, лично приехал в госпиталь с белыми розами поблагодарить медиков за спасение жизни бойцов.

"Это хорошая история в преддверии 8 Марта", - отреагировал президент. "Вы сейчас сказали, что пришел их командир, этих, как вы выразились, мальчишек, - обратился он к словам Степановой. - Что хотел бы сказать: видите, командир пришел. Все-таки это говорит об уровне нашего офицерского корпуса".