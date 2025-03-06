В МИД прокомментировали возможность снятия санкций США с России

Россия не обсуждает с США вопрос снятия западных санкций, поскольку не Москва их изначально вводила. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

«Мы не высказываемся и не обсуждаем вопрос снятия санкций. Не мы их в отношении себя вводили. Мы всегда говорили о том, что они имеют разрушительный, неправомочный характер и в первую очередь бьют по тем, кто их придумал и кто их вводил», — выразила свое мнение по данной теме дипломат.

Она заметила, что Москва с самого начала предупреждала о том, что негативный эффект от введенных рестрикций отразится в первую очередь на тех, кто их ввел. Дипломат добавила, что в России не считают санкции легитимными, так как они не прошли Совет Безопасности ООН.

Ранее Мария Захарова раскрыла причину продвижения Западом плана по перемирию на Украине. По словам дипломата, США и Европа рассчитывают использовать его в качестве передышки для самих себя.