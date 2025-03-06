NBC: Вашингтон мог договориться с Москвой о «кибер-разрядке»
Администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа могла договориться с представителями России о «кибер-разрядке», что означает отказ от агрессивных кибератак.
«Возможно, что администрация Трампа и Россия договорились о «кибер-разрядке», — приводит NBC News слова бывшего сотрудника разведки США Эмили Хардинг.
Не исключается, что Вашингтон может сократить разведывательную деятельность в отношении России, поскольку больше не считает её главной угрозой.
При этом администрация Трампа намерена уделить приоритетное внимание усилиям по противодействию наркокартелям из Мексики и других стран региона.
Ранее в Пентагоне опровергли приостановку киберопераций против России.