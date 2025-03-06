Председатель ЕР и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил учредить День памяти жертв колониализма. Об этом он заявил на совещании экспертного совета постоянного комитета движения «За свободу наций!».

По словам Медведева, День памяти жертв колониализма нужно приурочить к 14 декабря — дате принятия в 1960 году Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам.

«Колониальные державы пытаются ввести в заблуждение освободившиеся народы, стереть из памяти свои преступления прошлых эпох и сегодняшнего дня. Поэтому нам предстоит обсудить ход работы по комплексной оценке ущерба, который неометрополии, а именно этот термин мы теперь используем, нанесли различным государствам, их социально-экономическому развитию и будущему», — сказал он.

Медведев напомнил, что РФ вместе государствами-единомышленниками внесли соответствующий проект резолюции, содержащий пункт об учреждении Дня памяти жертв колониализма, на обсуждение Генассамблеи ООН, где он был принят большинством голосов 4 декабря 2024 года.

«Это — первый весомый результат нашей совместной работы, с чем я вас всех и поздравляю», — отметил зампред Совбеза России.

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Он подчеркнул, что участников движения объединяет «стремление к построению многополярной системы международных отношений, в которых нет места доминированию отдельных стран, вмешательству извне во внутренние дела других государств и противоправному санкционному давлению».