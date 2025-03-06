Захарова: РФ не обсуждает с США вопрос о снятии санкций
Москва не обсуждает с Вашингтоном снятие антироссийских санкций, не РФ их вводила. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы не высказываемся и не обсуждаем вопрос снятия санкций. Не мы их в отношении себя вводили, - сказала дипломат. - Мы всегда говорили о том, что они имеют разрушительный неправомочный характер и в первую очередь бьют по тем, кто их придумал и кто их вводил".
Причиной такого действия санкций официальный представитель МИД РФ назвала ответные меры России.
"Эти вопросы вы задавайте тем, кто эти санкции вводил, - какие у них планы, что они хотят, как они сами собираются выходить из сложившейся тупиковой ситуации", - добавила Захарова.
"Мы всегда подчеркивали, что санкции не являются легитимными, если они не прошли Совет Безопасности ООН. Все остальное является орудием торговых войн, гибридных войн, давлением, вмешательством во внутренние дела, разрушением международных правовых основ взаимодействия стран и сотрудничества", - заключила дипломат.