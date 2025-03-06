Захарова: РФ не обсуждает с США вопрос о снятии санкций

Москва не обсуждает с Вашингтоном снятие антироссийских санкций, не РФ их вводила. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы не высказываемся и не обсуждаем вопрос снятия санкций. Не мы их в отношении себя вводили, - сказала дипломат. - Мы всегда говорили о том, что они имеют разрушительный неправомочный характер и в первую очередь бьют по тем, кто их придумал и кто их вводил".

Причиной такого действия санкций официальный представитель МИД РФ назвала ответные меры России.

"Эти вопросы вы задавайте тем, кто эти санкции вводил, - какие у них планы, что они хотят, как они сами собираются выходить из сложившейся тупиковой ситуации", - добавила Захарова.