Захарова прокомментировала слова Макрона о российской угрозе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выступление президента Франции Эмманюэля Макрона, в котором тот заявил о «российской угрозе». Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, выступление французского президента основано на лживых тезисах. При этом она также добавила, что МИД России готовит специальный материал, который станет ответом на выступление Макрона.

«Прозвучавшее вчера из уст Макрона — это набор лживых тезисов. Я даже не знаю, есть ли там слова правды», — заявила она.

Ранее Макрон выступил с обращением к французам, в котором заявил о том, что страны Европы должны «признать российскую угрозу» и сосредоточиться на своей обороноспособности. Он также предложил начать дискуссию об использовании ядерного оружия, и выступил против подписания «хрупкого мира» на Украине.