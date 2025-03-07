Захарова оценила вероятность перезагрузки отношений России и США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вероятность перезагрузки отношений с Соединенными Штатами, заявила, что Москва будет ориентироваться на конкретные шаги со стороны Вашингтона в этом вопросе. Ее слова приводит РИА Новости.

Она подчеркнула, что «нужно смотреть на ситуацию с реализмом, что мы и делаем». Контакты существуют, они прорабатываются и отрабатываются, указала представитель МИД РФ.

«Есть понимание, что эти отношения надо восстанавливать. А дальше будем ориентироваться на конкретные дела и шаги с той стороны», — сказала Захарова.

Накануне спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что России и Соединенным Штатам необходимо перезагрузить отношения. По его словам, дальнейшая эскалация больше не может продолжаться. Это нежизнеспособная стратегия, указал Келлог.