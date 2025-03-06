Токаев позвонил Путину

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили ряд актуальных вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

В частности, разговор зашел о реализации совместных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах в русле договорённостей, достигнутых в ходе государственного визита Путина в Казахстан в ноябре 2024 года.

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Ранее Путин провел переговоры с Токаевым в декабре прошлого года. Лидеры договорились оставаться в постоянном контакте по актуальным темам дальнейшего развития российско-казахстанского сотрудничества.