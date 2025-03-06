Токаев провел телефонный разговор с Путиным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны отметили динамичное развитие межгосударственных отношений двух стран, сообщили в пресс-службе казахстанского президента.

"Главы государств отметили динамичное развитие межгосударственных отношений Казахстана и России в духе дружбы, добрососедства и союзничества", - говорится в сообщении.

Президенты также "обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, подчеркнув успешную реализацию договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне".