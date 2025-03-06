Володин встретился с губернатором Тульской области

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел рабочую встречу с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым. Об этом 6 марта сообщается на сайте Госдумы.

В ходе встречи обсуждались законодательные инициативы, а также социально-экономическое развитие региона, его приоритетные направления. Особое внимание было уделено вопросам поддержки участников спецоперации и их семей, расселения ветхого и аварийного жилья, модернизации системы ЖКХ.

«Важно знать, чем живет регион, какие у него проблемы, и, конечно, интересна практика реализации принимаемых на федеральном уровне законов, правоприменение на местах», - подчеркнул Володин.

Миляев рассказал о реализуемых проектах по строительству социальных объектов, о развитии системы здравоохранения региона, дорожной инфраструктуры и общественного транспорта, мерах по преодолениб дефицита кадров, а также наращиванию производственных мощностей промышленных предприятий.

Председатель Госдумы в свою очередь высоко оценил представленные губернатором Тульской области предложения в части законотворчества и перспективного развития региона. Он также отметил эффективную работу руководства субъекта РФ.