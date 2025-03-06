Евросоюз хочет превратить Украину в «стального дикобраза», что дословно переводится с немецкого как «шипованная свинья», отметила в ходе брифинга глава МИД РФ Мария Захарова.

«Вы знаете, как звучит по-немецки «стальной дикобраз»? Штахельшвайн. <...> Дословно это означает «шипованная свинья». Я прошу прощения, мы правильно вас поняли, [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен? Вы хотите превратить киевский режим в шипованную свинью?» — иронично спросила дипломат.

Она добавила, что украинские власти уже давно находятся в позиции силы, но уже «истерли себе колени».

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2 марта фон дер Ляйен сообщила, что на прошедшем в Лондоне саммите лидеров ЕС состоялась «очень хорошая и откровенная беседа». Глава ЕК пояснила, что для этого Киев нужно поставить «в положение силы», чтобы он мог защищать себя в военном и экономическом отношении, и это превратит Украину в «в стального дикобраза, не перевариваемого потенциальными захватчиками».