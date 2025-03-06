Захарова: передышки на фронте неприемлемы

Только твердые договоренности могут быть в основе украинского урегулирования, никакие передышки на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) неприемлемы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Необходимы твердые договоренности об окончательном урегулировании. Без этого некие передышки, перегруппировки - это все абсолютно неприемлемо, так как будет вести к ровно противоположному результату", - указала дипломат на брифинге.

Также, по ее словам, "абсолютно неприемлемо размещение на Украине подразделений вооруженных сил <...> под какими-то еврофлагами".

Захарова считает, что истинным намерением Франции и Великобритании, создавших "план по Украине", было не допустить обвала фронта для ВСУ.

"В реальности мы имеем дело с откровенным стремлением любой ценой добиться передышки для агонизирующего киевского режима, ВСУ и не допустить обвала фронта", - подчеркнула дипломат.

Официальный представитель МИД РФ пояснила, что "эту паузу [киевский] террористический режим с помощью своих союзников на Западе использует для укрепления собственного военного потенциала и последующих попыток реванша". "Это очевидно всем. При таком сценарии конфликт неизбежно возобновится с новой силой", - отметила Захарова.

"Камуфляж уже не помогает", - заметила дипломат, напомнив, как экс-руководители Германии и Франции Ангела Меркель и Франсуа Олланд признали, что соглашения, выработанные в Минске в 2015 году, потребовались лишь для того, чтобы лучше подготовить Украину, снабдить ее оружием.

Официальный представитель МИД РФ таким образом прокомментировала франко-британскую инициативу, представленную 2 марта, которая "ни на что не опирается, не имеет никаких правовых оснований или юридически закрепленных решений". По ее словам, суть этого плана "сводится к тому, чтобы создать, как там было сказано, безопасные условия для развертывания на Украине европейских войск в качестве некоего миротворческого контингента".

"Для этого предполагается объявить на месяц, как было сказано, перемирие, в течение которого прекращаются боевые действия в воздухе, на море и удары по энергетической инфраструктуре", - констатировала Захарова.

Она обратила внимание на то, что разработчики собираются представить план США, чтобы заручиться поддержкой Белого дома. "Видимо, как и всегда до этого, России это предъявят неким явочным порядком, ультимативно. Прошлое ничему их не научило", - сказала Захарова.