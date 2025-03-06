Захарова назвала неприемлемыми передышки на фронте для ВСУ

Только твердые договоренности могут быть в основе украинского урегулирования, никакие передышки на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) неприемлемы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова: передышки на фронте неприемлемы
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"Необходимы твердые договоренности об окончательном урегулировании. Без этого некие передышки, перегруппировки - это все абсолютно неприемлемо, так как будет вести к ровно противоположному результату", - указала дипломат на брифинге.

Также, по ее словам, "абсолютно неприемлемо размещение на Украине подразделений вооруженных сил <...> под какими-то еврофлагами".

Захарова считает, что истинным намерением Франции и Великобритании, создавших "план по Украине", было не допустить обвала фронта для ВСУ.

"В реальности мы имеем дело с откровенным стремлением любой ценой добиться передышки для агонизирующего киевского режима, ВСУ и не допустить обвала фронта", - подчеркнула дипломат.

Официальный представитель МИД РФ пояснила, что "эту паузу [киевский] террористический режим с помощью своих союзников на Западе использует для укрепления собственного военного потенциала и последующих попыток реванша". "Это очевидно всем. При таком сценарии конфликт неизбежно возобновится с новой силой", - отметила Захарова.

"Камуфляж уже не помогает", - заметила дипломат, напомнив, как экс-руководители Германии и Франции Ангела Меркель и Франсуа Олланд признали, что соглашения, выработанные в Минске в 2015 году, потребовались лишь для того, чтобы лучше подготовить Украину, снабдить ее оружием.

Официальный представитель МИД РФ таким образом прокомментировала франко-британскую инициативу, представленную 2 марта, которая "ни на что не опирается, не имеет никаких правовых оснований или юридически закрепленных решений". По ее словам, суть этого плана "сводится к тому, чтобы создать, как там было сказано, безопасные условия для развертывания на Украине европейских войск в качестве некоего миротворческого контингента".

"Для этого предполагается объявить на месяц, как было сказано, перемирие, в течение которого прекращаются боевые действия в воздухе, на море и удары по энергетической инфраструктуре", - констатировала Захарова.

Она обратила внимание на то, что разработчики собираются представить план США, чтобы заручиться поддержкой Белого дома. "Видимо, как и всегда до этого, России это предъявят неким явочным порядком, ультимативно. Прошлое ничему их не научило", - сказала Захарова.

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