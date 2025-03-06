Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на низость представителей Евросоюза, которые отказываются замечать жертв среди российского мирного населения в связи с атаками киевского режима.

На брифинге она обратила внимание на слова главы евродипломатии Каи Каллас на Мюнхенской конференции, которая заявила, что мирные жители РФ якобы не умирают в результате конфликта на Украине.

"До какой же степени низости, падения, ничтожества надо дойти, и это демонстрируют сейчас нам многие евроатлантические и еэсовские представители", - отметила Захарова.

Дипломат обратила внимание, что в результате преступных действий Вооруженных сил Украины в приграничных и тыловых районах России погибли 652 мирных жителя, в том числе 23 ребенка, еще 2 980 получили ранения, включая 169 детей.