Захарова: Париж и Лондон пытаются любой ценой не допустить обвал фронта ВСУ

Париж и Лондон пытаются любой ценой добиться передышки для Киева, чтобы не допустить обвал фронта ВСУ, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы имеем дело с откровенным стремлением любой ценой добиться передышки для агонизирующего киевского режима и не допустить обвала фронта», — отметила она в ходе брифинга.

Ранее агентство Reuters писало, что Франция и Британия намерены подготовить план по Украине в ближайшие дни.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж соберёт начальников штабов стран, которые будут готовы «гарантировать будущий мир на Украине».

Кроме того, в Daily Mail писали, что премьер Великобритании Кир Стармер и Макрон готовы вместе с Владимиром Зеленским отправиться в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом.