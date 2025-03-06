Захарова: Париж и Лондон пытаются любой ценой не допустить обвал фронта ВСУ

Франция и Великобритания стремятся любой ценой добиться передышки для Украины и не допустить обрушения фронта. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что совместно с премьером Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о месячном перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине. Он также допустил, что для гарантий безопасности Украины может понадобиться «развертывание европейских сил».

По словам официального представителя МИД России, в информационное пространство была «вброшена» франко-британская инициатива о развертывании на Украине европейских войск, для чего предполагается объявить перемирие.

«В реальности мы имеем дело с откровенным стремлением любой ценой добиться передышки для агонизирующего киевского режима и не допустить обвала фронта», - заметила Мария Захарова.

Она также подчеркнула, что передышки для Вооруженных сил Украины неприемлемы, так как при таком сценарии конфликт «неизбежно возобновится с новой силой», и необходимы твердые договоренности для урегулирования ситуации.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров ранее отметил, что Москва не видит места для компромисса по вопросу размещения европейских сил на Украине. По его словам, дискуссии о такой возможности ведутся «с откровенно враждебной целью» и Россия не потерпит появления контингента НАТО на Украине.