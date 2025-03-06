В Госдуму внесли проект об амнистии в связи с 80-летием Победы

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли законопроект, который предлагает объявить амнистию в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Документ разместили в думской электронной базе, пишет РИА Новости.

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Законопроектом предлагается освободить от наказания тех, кто был впервые осужден за преступления небольшой и средней тяжести. Распространить амнистию также могут на тех, кто принимал участие в боевых действиях по защите Отечества или награжден госнаградами СССР, несовершеннолетних, беременных женщин, одиноких мужчин с несовершеннолетними детьми, инвалидов первой и второй группы и других категорий граждан.

Перечисленные категории лиц, как предполагаются, могут также рассчитывать на сокращение срока наказания, если они осуждены за преступления, которые подразумевают тюремное заключение на срок более пяти лет лишения свободы. Проект об амнистии предусматривает освобождение тех, кто осужден условно и кому неотбытую часть наказания заменили более мягким видом наказания.

12 февраля КПРФ внесла в Госдуму проект постановления об амнистии к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Авторы документа уточняли, что проект основан на исторических традициях России и создан с целью укрепления авторитета власти. Амнистия предусматривается к неопределенному кругу лиц, который будет выбран по социально-возрастному критерию, исходя из необходимости облегчить положение осужденных, которые рисковали жизнью в интересах страны. В рамках предложенной амнистии депутаты не собираются «устраивать всепрощение», пояснял парламентарий Юрий Синельщиков.