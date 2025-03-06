Лавров раскрыл способ быстро завершить украинский конфликт

Прекращение поставок западных вооружений Украине поспособствует скорейшему завершению украинского конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Зимбабве Амоном Мурвирой. Он согласился с высказыванием экс-главы евродипломатии Жозепа Борреля о возможности урегулировать вопрос за две недели в случае остановки военной помощи Киеву.

Другое дело, что Жозеп Боррель тут же добавлял: но этого делать ни в коем случае нельзя, потому что сначала надо нанести России «стратегическое поражение», а потом уже диктовать ей условия мира, — добавил Лавров.

Подобные высказывания министр назвал наивными. Однако похожей риторики придерживается и нынешняя глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас, подчеркнул Лавров.