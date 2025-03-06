Владимир Зеленский в свое время паясничал и корчил гримасы, демонстрируя истинное отношение к минским договоренностям. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой.

Комментируя антироссийскую риторику президента Франции Эмманюэля Макрона, Лавров напомнил о том, как украинская сторона во главе с Зеленским воспринимала процесс урегулирования с момента заключения минских договоренностей, ведь именно она сорвала в декабре 2019 года в Париже принятие уже согласованных пунктов документа по итогам работы "нормандской четверки" (РФ, Украина, Германия и Франция).

"Доступны кадры, как по итогам этого саммита в декабре 2019 года в Париже, когда четыре лидера на пресс-конференции сидели за одним столом, было видно, как паясничал, какие-то гримасы корчил Зеленский во время выступления [президента России] Владимира Путина, показывая свое отношение к документу, который только-только был подписан", - отметил Лавров.

Министр указал, что первый пункт того документа гласил о том, что стороны договариваются о необходимости отвести войска от линии соприкосновения по всей ее протяженности.

"Был согласован этот документ. Когда сели уже лидеры и им дали на ознакомление то, что согласовали эксперты и министры, Зеленский сказал: нет, я на это не пойду, я не буду отводить войска по всей линии соприкосновения, потому что тогда эта линия навсегда станет границей. Вот так он относился к минским договоренностям", - продолжил Лавров.

Он отметил, что Зеленский был готов пойти только на то, чтобы развести войска в трех точках на линии соприкосновения, и тогда пришлось согласиться, хотя и сам Макрон, и в то время канцлер ФРГ Ангела Меркель были "неприятно удивлены".

"Я хочу добавить уже ретроспективно, ни в одной из этих точек, которые сам Зеленский указал, как места, где можно осуществить разведение сил от линии соприкосновения, ничего не было сделано. Украинцы сорвали эту договоренность. В политической части того документа, который был принят в Париже, было подтверждено то, что было записано в минских договоренностях. Необходимость конституционно, законодательно закрепить особый статус Донецкой и Луганской народных республик, внеся соответствующие поправки в конституцию. Это было записано. Через несколько дней стало ясно, что ничего не собирается Зеленский делать", - резюмировал министр.

О минских соглашениях

Минские соглашения между ДНР, ЛНР и Киевом были призваны реинтегрировать в состав Украины отделившиеся после госпереворота 2014 года в Киеве Донецкую и Луганскую области. Гарантами выступали Россия, Франция и Германия. Украина, будучи стороной соглашений и принятого позднее комплекса мер по их реализации, многократно заявляла, что не намерена их выполнять. Уже после начала российской спецоперации подписавшие договоренности экс-президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляли, что поддержали соглашения, чтобы дать Киеву время на подготовку к полномасштабному вооруженному конфликту.