Страны ЕС понимают, что в мире начинают узнавать о «грязных делах» с отмыванием денег через Украину, отметила в беседе с RT официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Всё это была одна сплошная коррупционная схема, жертвами которой стало огромное количество людей и угробленная безопасность европейского континента», — подчеркнула Захарова.

По её словам, в ЕС не поняли, что мир и стабильность в Европе должны оставаться для них в приоритете.

«И информационная среда — это то поле боя, где, как они считают, они обязаны буквально сражаться. Почему? Потому что иначе эта правда будет доходить быстрее», — заключила Захарова.

Ранее депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлёв объяснил в беседе с RT, что ЕС сложно признать, что тратились на Киев в ущерб экономике стран.