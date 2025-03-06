Лавров жестко предостерег ЕС от размещения миротворцев на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что размещение европейских миротворцев на Украине означало бы «прямую войну» Европы против России. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров отметил, что Россия не видит места для компромисса по вопросу размещения европейских сил на Украине. По словам министра, дискуссии о такой возможности ведутся «с откровенно враждебной целью». Лавров подчеркнул, что Москва не потерпит появления контингентов НАТО на Украине.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что для гарантий безопасности Украины может понадобиться «развертывание европейских сил». По его словам, миротворцы не стали бы воевать и не отправились бы на линию соприкосновения, но «оказались бы на Украине, как только будет подписан мир, чтобы гарантировать его полное соблюдение».

The Washington Post ранее писала, что лидеры ЕС готовы рассмотреть размещение своих войск на Украине, если это произойдет в контексте соглашения о прекращении огня. Они рассматривают это как один из вариантов предоставления Украине гарантий безопасности - вместо членства Киева в НАТО.

В Евросоюзе высказались об отправке миротворцев на Украину

По данным Politico, Британия и Франция уже начали «предварительно планировать» отправку своих миротворческих сил на Украину. Первоначально сообщалось, что речь идет о формировании численностью до 50 тысяч человек из пяти-шести европейских стран, которые смогут охранять линию соприкосновения. Позже появились данные о контингенте в 30 тысяч военных, которые сосредоточатся на охране украинских портов и объектов инфраструктуры, причем основная роль в этой миссии будет отдана авиации.

Итоговая версия плана может включать развертывание сухопутных войск если не на территории Украины, то на ее западных границах, писала Financial Times.