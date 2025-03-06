Песков: Путин и Гунба обсудили тему инвестсоглашения РФ и Абхазии

Владимир Путин и избранный президент Абхазии Бадра Гунба во время встречи в Кремле обсуждали тему инвестиционного соглашения, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Она затрагивалась. И действительно будут конструктивные контакты, будут учитываться интересы всех, никто не будет обижен. Будет совместная конструктивная работа", - сказал Песков журналистам на брифинге в четверг.

Представитель Кремля добавил, что в основе отношений Москвы и Сухума будут лежать взаимоуважение и взаимная выгода.

Напомним, в конце октября 2024 года Россия и Абхазия заключили инвестиционное соглашение, открывающее новые перспективы для экономического сотрудничества. Документ позволяет российским компаниям реализовывать проекты в различных отраслях экономики Абхазии, что должно стать стимулом для устойчивого развития республики.

На прошедших первого марта в республике выборах Гунба набрал 54 954 голоса, а его соперник, Адгур Ардзинба, - 41 708.