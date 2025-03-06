Лавров высказался о звонке Макрона Путину

Эммануэлю Макрону никто не запрещает позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС. Министр также назвал «чушью» заявления французского президента о «российской угрозе» для Франции и Европы.

В своем телеобращении к нации 5 марта Макрон заявил, что Россия стала угрозой для Франции и для Европы в целом. Макрон обвинил Москву в превращении украинского кризиса в «глобальный конфликт».

Также он указал, что Россия активно наращивает свой военный потенциал. По мнению президента Франции, «никто не поверит, что Россия остановится на Украине». Макрон призвал усилить оборону Европы и допустил, что Франция может взять ЕС под ядерный зонтик.

Лавров назвал «ядерную риторику» Макрона угрозой в адрес России. Как подчеркнул российский министр, у Макрона есть возможность позвонить президенту РФ Владимиру Путину и обсудить все вопросы. Намеки на подготовку Россией войны против Европы Лавров назвал «чушью».