Песков: Россия согласна с тем, что настало время остановить украинский конфликт

Россия согласна с тем, что настало время остановить украинский конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление государственного секретаря США Марко Рубио о том, что конфликт на Украине является прокси-войной между двумя ядерными державами.

Он отметил, что конфликт на Украине действительно является по факту конфликтом России и коллективного Запада.

"Главной страной коллективного Запада являются США, поэтому это абсолютно созвучно той позиции, которую неоднократно высказывал наш президент и министр иностранных дел", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что действительно время настало остановить эту войну.