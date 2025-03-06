Лавров исключил компромисс по иностранным миротворцам на Украине

Москва не видит возможности для компромисса по размещению иностранных миротворцев на Украине. Об этом 6 марта завил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он напомнил, что в случае отправки западных войск Евросоюз не пожелает согласовывать условия мирного урегулирования конфликта на Украине, поскольку контингент создаст «факты на земле».

«Места для компромисса мы не видим. Ведется эта дискуссия с откровенно враждебной целью. Они же не скрывают, для чего им это надо», — цитирует РИА Новости Лаврова, который выступил на пресс-конференции после встречи с коллегой из Зимбабве Амоном Мурвирой.

Как писала «Парламентская газета», французский лидер Эмманюэль Макрон уточнял, что страны ЕС смогут направить своих миротворцев на Украину только после заключения мира. Лавров заявлял, что Москва не рассматривает никаких вариантов размещения иностранных миротворцев на Украине, а слова Макрона он объяснял желанием снова накачать киевский режим оружием.

Сегодня пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемым возможное присутствие европейских военных на Украине после прекращения боевых действий. По его словам, фактически Запад собирается разместить некий эфемерный контингент для конфронтации.