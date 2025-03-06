Песков прокомментировал "пепельный крест" на лбу госсекретаря США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по просьбе журналистов оценил появление госсекретаря США Марко Рубио в эфире телеканала Fox News с крестом, нарисованным пеплом на лбу. Представитель Кремля не согласился с тезисом о том, что из этого можно сделать вывод, что США - дружественная нам страна с традиционными ценностями.

Религиозность американского госсекретаря не делает Штаты дружественной для России страной с общими ценностями, сказал Песков.

Он отметил, что США можно считать государством, с которым российская сторона в настоящий момент пытается "реанимировать и восстановить двусторонние отношения". При этом вероисповедание он назвал правом каждого человека.

Госсекретарь США появился в эфире с крестом на лбу

Отметим, что Рубио в эфире говорил о необходимости мирных переговоров на Украине в целях завершения конфликта. Внешний вид политика вызвал обсуждения в соцсети и СМИ. На самом деле, "пепельный крест" знаменует начало Великого поста в католической, англиканской и лютеранской традициях. 5 марта, в Пепельную среду, в традиции - посыпать голову освященным пеплом или рисовать крест на лбу, что символизирует покаяние.

Как ранее писала "РГ", Песков прокомментировал и слова Рубио, сказав, что российские власти согласны с заявлением госсекретаря США в том, что конфликт на Украине должен быть завершен.