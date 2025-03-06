Анонсирован международный телефонный звонок Путина

Президент Владимир Путин может в пятницу совершить международный телефонный разговор, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что звонок должен состояться вечером, передает ТАСС. Других подробностей он не раскрыл.

Отметим, в феврале Песков заявлял, что планов на новый телефонный разговор президентов России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока нет. Позже он уточнял, что публичных контактов между российским и американским лидером не было с 12 февраля.

Трамп объяснил последовательность звонков Путину и Зеленскому

Источники указывали, что подготовка встречи двух президентов усилилась после перепалки Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме.