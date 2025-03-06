В Кремле оценили обращение Макрона к французам

Москва оценивает обращение президента Франции Эммануэля Макрона к нации как конфронтационное. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента России, речь Макрона создает ощущение, что «Франция действительно ищет продолжения войны».

«Более того, Франция готова уже использовать свои ядерные вооружения в деле безопасности и так далее. Это уже такая ядерная риторика, такая претензия на ядерное лидерство в Европе, то есть это очень и очень конфронтационно», - подчеркнул Дмитрий Песков.

5 марта президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации, в котором заявил о российской угрозе для Европы. Он также обратил внимание на изменение позиции Вашингтона по украинскому кризису и сообщил о намерении начать дискуссии о возможности принять страны ЕС под защиту французских сил ядерного сдерживания.

В своей речи Макрон предупредил и том, что «слишком хрупкое прекращение огня» на Украине опасно для европейских стран.