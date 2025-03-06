Лавров отреагировал на заявление Макрона по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров назвал нервозным заявление президента Франции Эммануэля Макрона по Украине.

«Макрон вчера в странном, довольно нервозном заявлении сказал, что нельзя допустить, чтобы война закончилась капитуляцией Украины. От стратегического поражения России до капитуляции Украины, в общем-то, дистанция довольно большого размера, и хотя бы они нашли в себе силы эту дистанцию пройти», — сказал он.

По словам министра, подтвердилось то, о чем говорили в России всегда — без прямого участия Запада украинцы этого делать не могли бы.

5 марта Макрон назвал Россию «угрозой» для Европы и Франции. Кроме того, он призвал к дополнительным инвестициям в оборону страны.

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