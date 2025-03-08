МИД РФ назвал Доминикану проверенным временем партнером России

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и глава МИД Доминиканской Республики Роберто Альварес Хиль обменялись поздравительными телеграммами в связи с 80-летием дипломатических отношений между двумя государствами. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Сергей Викторович Лавров отметил, что, как и состоявшееся в год Великой Победы над фашизмом установление дипломатических отношений, их 80-летний юбилей проходит в условиях глобальных тектонических трансформаций, формирования более справедливого многополярного мироустройства. Акцентировано, что Доминиканская Республика является проверенным временем, важным партнером России в латиноамериканском регионе. Выражена надежда на продолжение взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, туристической и культурно-гуманитарной областях, а также на мировых площадках, чему призвано способствовать предстоящее открытие посольства России в Санто-Доминго", - проинформировали в российском дипведомстве.

Глава МИД Доминиканы, в свою очередь, дал высокую оценку отношениям с Россией. "Подчеркнул, что на протяжении восьми десятилетий дружественные связи и межгосударственное сотрудничество успешно развиваются на благо народов двух стран. Подтверждена готовность правительства Доминиканской Республики к их дальнейшему упрочению", - отметили на в министерстве.

Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 8 марта 1945 года.