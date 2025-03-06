Лавров проводит переговоры с коллегой из Зимбабве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры в Москве с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой, передает корреспондент ТАСС.

Ранее посольство республики в Москве сообщило, что Мурвира прибыл в Россию с визитом.

Москва и Хараре поддерживают активный двусторонний политический диалог. В июне 2024 года лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва посетил Россию и принял участие в пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что власти Зимбабве рассматривают РФ как важного глобального союзника и пригласил предпринимателей из России изучить возможности для инвестирования в страну.

В интервью ТАСС Мнангагва отмечал, что его страна заинтересована во вступлении в БРИКС и прямом авиасообщении с Россией. По его словам, Зимбабве также попросило Россию о сотрудничестве в сфере удобрений. Не исключено, что данные темы будут в повестке переговоров министров иностранных дел. В марте 2024 года российская сторона также передала Зимбабве 25 тыс. тонн пшеницы и 23 тыс. тонн удобрений.

В декабре 2024 года Россия упростила для граждан Зимбабве получение визы, включив страну в перечень для получения единой электронной визы. С 2014 года также действует российско-зимбабвийская межправительственная комиссия по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству. Пятое заседание комиссии прошло в Москве в ноябре 2024 года.

На международной арене позиции Москвы и Хараре во многом схожи. Зимбабве наряду с РФ и другими странами входит в Группу друзей в защиту Устава ООН. В ноябре 2024 года страны подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе. По словам президента республики, коллективный Запад продолжает вести себя как гегемон, нарушать суверенное равенство наций.