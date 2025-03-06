Слуцкий: Макрон мечтает возглавить европейскую "партию войны"

Президент Франции Эммануэль Макрон одержим «российской угрозой» и вместо решения внутренних проблем страны пытается «сохранить капитал» за счет показательно жесткой риторики. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации, в котором назвал Россию «угрозой для Франции и для всей Европы». Он также призвал усилить оборону Европы и допустил, что Франция может взять европейские страны под ядерный зонтик.

По словам Леонида Слуцкого, речь французского лидера – это «манифест против миротворческих усилий по украинскому урегулированию».

«Макрон давно примеряет на себя неонаполеоновские доспехи и мечтает возглавить европейскую «партию войны». В своем обращении к нации он не говорил о благополучии французов. Скорее был одержим «российской угрозой». (…) Он не про мир, он про Третью мировую войну, в которой не может быть победителей», - констатировал парламентарий.

Он также назвал президента Франции «ярким представителем западноевропейской элиты последнего поколения», которая вместо решения внутренних проблем толкает мир к ядерной катастрофе ради своих амбиций.

Ранее Макрон заявил, что Франция не будет посылать на Украину военных для участия в боевых действиях, но не исключил отправку войск в качестве гарантии безопасности.