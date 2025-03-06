Слуцкий: Макрон мечтает возглавить европейскую "партию войны"

Президент Франции Эмманюэль Макрон давно примеряет на себя неонаполеоновские доспехи и мечтает возглавить европейскую "партию войны". Так глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал обращение французского лидера к своим согражданам.

"Заявление французского лидера - манифест против миротворческих усилий по украинскому урегулированию. Макрон давно примеряет на себя неонаполеоновские доспехи и мечтает возглавить европейскую "партию войны", - отметил депутат.

По его словам, Макрон в своем обращении к нации не говорил о благополучии французов, а скорее был одержим "российской угрозой".

"В этом Макрон мало отличается от ядерного террориста Зеленского. Он не про мир, он про третью мировую войну, в которой не может быть победителей. Макрон - яркий представитель западноевропейской элиты последнего поколения, который не в состоянии решить внутренние проблемы страны, но пытается "сохранить капитал" за счет показательно жесткой внешнеполитической риторики. Такие политики ради собственных амбиций толкают мир к ядерной катастрофе. Но неизбежно проиграют!" - заключил Слуцкий.

Ранее Макрон в обращении к согражданам заявил о росте угроз для Европы и для республики, в том числе якобы со стороны России. Таким образом он обосновал необходимость увеличить оборонные расходы страны сверх утвержденного ранее плана. Также он заявил о намерении продолжать поддержку Украины в конфликте с РФ и обещал начать дискуссию о распространении действия национальных сил ядерного сдерживания на другие европейские страны после соответствующего призыва кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца.