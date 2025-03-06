В России назвали возможный сценарий ликвидации Зеленского

США пытаются заставить Киев принять их условия с помощью тактики «постепенного удушения», и как только американцам перестанет быть нужен Владимир Зеленский, тот может быть ликвидирован. Такое мнение «Царьграду» высказал военный эксперт Евгений Михайлов.

Ранее в ходе встречи в Белом доме произошел публичный конфликт между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Зеленский выступил против компромиссов с Россией, а Трамп в ответ указал, что Зеленский «находится не в лучшем положении» и не имеет козырей.

Президент США также обвинил Зеленского в неуважении к американцам и настоял, чтобы тот досрочно покинул Белый дом. При этом подписание сделки по минеральным ресурсам, которое должно было состояться в ходе визита, было отложено. После чего Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине.

Маск предложил Зеленскому бежать из Украины

По словам Евгения Михайлова, США применили тактику «постепенного удушения», пытаясь заставить Киев принять американские условия. И 4 марта президент США заявил, что уже получил письмо от Владимира Зеленского, в котором говорится, что Киев согласен и на минеральную сделку, и на переговоры с Россией.

Одновременно США осадили Европу, которая выступает за продолжение вооруженного конфликта и заявила о том, что готова помочь Киеву, заметил эксперт.

«Зеленский непредсказуем, он в принципе уже не соображает, что делает. Поманили британцы, поехал к ним. Поманили европейцы, поехал к ним. Умоляет и тех, и других, и выклянчивает деньги», - заявил Евгений Михайлов.

При этом он уверен, что в конечном итоге Зеленский может стать очень неудобным «активом».

«Как только американцы его скинут, он будет, возможно, ликвидирован», - предположил военный эксперт.

Ранее глава Департамента госэффективности Илон Маск обратился к Зеленскому, посоветовав ему покинуть Украину и поселиться в нейтральной стране, чтобы избежать уголовного преследования по делу о коррупции. Американский предприниматель считает, что такую форму «амнистии» можно обменять на мирный переход к демократии в стране.