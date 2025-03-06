Директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Дарчиев назначен российским послом в Вашингтоне. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован сегодня на официальном портале правовой информации.

"Назначить Дарчиева Александра Никитича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне", - говорится в документе.

Бывший российский посол в США Анатолий Антонов завершил свою миссию в начале октября 2024 года. Он возглавлял российское посольство с августа 2017-го. При этом 9 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что новый посол России в США все еще не получил агреман (предварительное согласие властей одной страны на предложенную другой страной кандидатуру посла).

27 февраля в Стамбуле состоялась встреча между представителями дипломатических ведомств России и США, посвященная проблемам работы посольств двух стран. В МИД РФ сообщили, что переговоры прошли «в содержательном и деловом ключе».