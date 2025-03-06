Алаудинов: Запад может пойти на любые условия, чтобы помириться с Россией

Он выдвинул предположение о распаде НАТО и согласия Евросоюза на любые условия ради мира с Москвой.

Алаудинов: Запад может пойти на любые условия, чтобы помириться с Россией
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Алаудинов напомнил, что ранее говорил, что война завершится в конце 2024 года, но есть несколько записей о том, что она либо перейдет в другую стадию, в более серьезную, с применением всех видов вооружения.

Военный добавил, что в данный момент такое время – либо блок НАТО распадется, и ВС РФ уже «будут добивать Европу», либо они остановятся и пойдут на любые условия, чтобы помириться.

Напомним, что Косачев заявил, что Макрон маниакально навязывает ложную концепцию агрессивности РФ. Сенатор Кастюкевич отметил, что западные страны начали делить Украину.

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