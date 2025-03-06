В МИД России назвали цель выходки Зеленского в Белом доме

Перепалка Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме была нужна для втягивания Европы в переговоры по Украине. Об этом заявил посол Министерства иностранных дел (МИД) России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram.

«Выходка Зеленского в Белом доме нужна была, чтобы "втянуть" в переговоры Киева с Вашингтоном Лондон и Париж. (...) Заметьте, Зеленский тут же начал "сожалеть" о содеянном в Вашингтоне, а [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном уже нарисовали некий "мирный план" и готовы вместе с Зеленским везти его на показ к Трампу», — отметил дипломат.

2 марта Макрон рассказал о плане урегулирования конфликта на Украине, подготовленном Францией вместе с Великобританией. Он включает в себя «перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры».