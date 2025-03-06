Захарова: заявления Макрона оторваны от жизни и противоречат предыдущим

Слова президента Франции Эммануэля Макрона оторваны от жизни, а также противоречат предыдущим заявлениям французского лидера. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Макрона о французском ядерном оружии и защите Европы под эгидой Франции, передает РИА Новости. "У него каждый день какие-то совершенно оторванные от жизни, противоречащие предыдущим заявления", - подчеркнула она. В свою очередь депутат Госдумы Леонид Ивлев заявлял, что французский президент Эммануэль Макрон после заявлений о ядерном оружии и якобы "угрозе" со стороны России может повторить судьбу императора Франции Наполеона. Вечером 5 марта Макрон выступил перед согражданами по телевидению и сделал несколько заявлений, сразу попавших в заголовки мировых СМИ. В частности, он заявил о российской угрозе миру и европейской поддержке Украины, осудил позицию президента США по этому поводу, назвал армию Франции "самой боеспособной в Европе" и анонсировал дискуссии о распространении французского ядерного зонтика на европейских партнеров. Подробности — в материале "Газеты.Ru".